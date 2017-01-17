В Конотопе полицейские поймали четырех наркоманов По подозрению в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, полицейские задержали четырех жителей города и района. У мужчин изъяли как готовую к употреблению «продукцию», так и ингредиенты и посуду, необходимые для ее изготовления. По всем фактам начаты уголовные производства, фигурантам которых грозит до трех лет лишения свободы.

В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства двух жителей Конотопа и района работниками полиции было обнаружено и изъято запрещенное к обороту вещество. У 26-летнего конотопчанина правоохранители нашли три медицинские инъекционные шприцы, две полимерные бутылки с веществом бурого цвета, а также посуда и ингредиенты для изготовления опия ацетиллированного. А вот 26-летний житель района хранил у себя дома марихуану и самодельное устройство для её курения. Оба утверждали, что не занимались сбытом наркотика, а использовали его только для собственного потребления.

Еще одного 37-летнего любителя дурман-зелья работники полиции задержали в центре города. Во время его личного досмотра правоохранители изъяли бумажный сверток с измельченным веществом зеленого цвета, внешне похожим на коноплю. Мужчина рассказал, что летом на свалке нарвал дикорастущей конопли, посушил её и периодически употреблял путем курения.

В подобной ситуации оказался и 34-летний житель Конотопа. Получив информацию о том, что в одном из гаражных кооперативов неизвестный может изготавливать наркотики, оперативники решили проверить сообщение. По указанному адресу, у одного из гаражей, полицейские действительно встретили мужчину, у которого изъяли пакет, где находились шесть инъекционных шприцев и несколько бутылок с растворителем. Последний пояснил, что изготавливал наркотик, а после его употребления решил избавиться от хлама, выбросив его на свалку.

Сейчас всё изъятое направлено на экспертное исследование. По данным фактам начаты уголовные производства по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). За такие действия любителям «кайфа» может грозить до трех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.