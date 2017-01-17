Конотопские полицейские продолжают изымать из незаконного оборота запрещенные предметы и вещества Более полусотни боевых патронов, марихуану и амфетамин изъяли правоохранители по месту жительства 35-летнего жителя Конотопа. В отношении мужчины полицейские открыли уголовное производство, в рамках которого выясняют цель хранения и происхождение боеприпасов и наркотических веществ.

Сотрудники Конотопского отдела полиции получили оперативную информацию, что в доме 35-летнего местного жителя могут храниться наркотические вещества и боеприпасы. Получив соответствующую санкцию на обыск частного помещения, полицейские наведались к мужчине домой.

В ходе осмотра информация полностью нашла свое подтверждение. В одной из комнат жилья правоохранители обнаружили и изъяли 59 боевых патронов калибра 7,62, а в сарае и гараже - амфетамин, марихуану и самодельное устройство для ее курения.

Полицейским владелец усадьбы пояснил, что патроны несколько месяцев назад купил у неизвестного ему мужчины за 600 гривен. Что же касается марихуаны, то летом на пустыре собрал дикорастущую коноплю, высушил её и использовал для собственного потребления. Сверток же с амфетамином нашел в одном из гаражных кооперативов и принес домой.

Мужчина уверял правоохранителей, что не занимался сбытом запрещенных предметов и веществ: наркотики использовал только для собственного потребления, а боеприпасы приобрел для охоты.

Сейчас следователи полиции в отношении гражданина открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины: по ст.309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) и ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). За такие действия ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.