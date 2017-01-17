На Сумщине за кражу трех шоколадок могут дать три года Ахтырские правоохранители разоблачили 32-летнего жителя райцентра, укравшего с торгового зала местного супермаркета три плитки дорогого шоколада. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения магазина, и полицейские быстро разыскали любителя сладостей.

В полицию с заявлением о краже обратился администратор одного из супермаркетов города. Мужчина рассказал правоохранителям, что во время просмотра записи камер видеонаблюдения он обнаружил факт кражи трех плиток шоколада стоимостью 86 гривен каждая.

Прибыв на вызов, правоохранители осмотрели место происшествия. Во время просмотра записи камер внутреннего видеонаблюдения, стражи порядка узнали в злоумышленнике 32-летнего ахтырчанина, ранее уже неоднократно попадавшего в их поле зрения.

Полицейские разыскали злоумышленника по месту жительства. Мужчина сразу признался в совершении кражи. Он пояснил, что решился на кражу, поскольку давно мечтал попробовать вкус дорогого шоколада, однако денег на его приобретение не было.

В отношении «сладкоежки» открыто уголовное производство по ч.1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.