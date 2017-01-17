Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:20107

На Сумщине вор обокрал своих знакомых

Ахтырские правоохранители разоблачили 23-летнего жителя одного из сел района, который обокрал двух своих знакомых, оставив одного без новенького мобильного, другого - без электродвигателя.

К сотрудникам Ахтырского отдела полиции обратился 20-летний житель одного из сел района. Он сообщил об исчезновении мобильного телефона, стоимость которого достигала около 6000 гривен. В краже гаджета молодой человек подозревал своего знакомого, в компании с которым они отдыхали накануне.

Во время общения с заявителем правоохранители выяснили: он недавно приехал из заработок, и первое, что сделал, вернувшись домой, это приобрел себе дорогой телефон. Затем отправился к дяде в гости. Родственники некоторое время общались за столом, вскоре к ним присоединился знакомый, неожиданно заглянувший к владельцу дома в гости. Немного погодя хозяин предложил ребятам выйти во двор покурить. Гость предложение не принял, поэтому и остался в доме один, пока дядя и его племянник выходили на крыльцо. Вернувшись, они застали мужчину одетым - тот сказал, что ему срочно нужно домой, и быстро вышел. А спустя некоторое время юноша заметил исчезновение телефона.

Полицейские сразу отправились к подозреваемому. Тот сначала утверждал, что не понимает, о чем идет речь, но впоследствии во всем сознался. И рассказал, что похищенный телефон презентовал своему знакомому, а тот, в свою очередь, рассказал, что потерял «подарок».

В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый причастен к совершению еще одной кражи. На этот раз молодой человек обокрал своего 35-летнего односельчанина. Из гаража мужчины злоумышленник похитил электродвигатель. «Добычей» распорядился быстро - продал прохожим за 350 гривен. Вырученные средства сразу потратил на развлечения.

По всем выявленным фактам полицейские открыли уголовное производство по соответствующим частям ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного следствия парня проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
view counter

Новости

Газовики: во взрыве на Холодногорской виноваты активисты (обновлено) 9
27.01.2017 12:24
Опять взрыв в Сумах (обновляется, +видео)
27.01.2017 08:20
Сумчане взяли еще две медали на чемпионата Европы
Сегодня 16:20
Сумские патрульные задержали вора, укравшего 100 метров кабеля
Сегодня 16:10
На Сумщине военные сдали два «ГАЗона» в металлолом
Сегодня 16:04
Сумские баскетболисты дважды проиграли в Кропивницком
Сегодня 15:49
На Сумщине вор обокрал своих знакомых
Сегодня 15:20
На Сумщине от гриппа умерла 87-летння пенсионерка
Сегодня 14:46
Ситуация с чрезвычайными событиями за неделю на Сумщине
Сегодня 14:40
В Киеве перезахоронили останки Олександра Олеся
Сегодня 14:24
Конотопские полицейские продолжают изымать из незаконного оборота запрещенные предметы и вещества
Сегодня 14:12
На Сумщине все еще ликвидируют апрельское ЧП 2015 года
Сегодня 14:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.