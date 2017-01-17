На Сумщине вор обокрал своих знакомых Ахтырские правоохранители разоблачили 23-летнего жителя одного из сел района, который обокрал двух своих знакомых, оставив одного без новенького мобильного, другого - без электродвигателя.

К сотрудникам Ахтырского отдела полиции обратился 20-летний житель одного из сел района. Он сообщил об исчезновении мобильного телефона, стоимость которого достигала около 6000 гривен. В краже гаджета молодой человек подозревал своего знакомого, в компании с которым они отдыхали накануне.

Во время общения с заявителем правоохранители выяснили: он недавно приехал из заработок, и первое, что сделал, вернувшись домой, это приобрел себе дорогой телефон. Затем отправился к дяде в гости. Родственники некоторое время общались за столом, вскоре к ним присоединился знакомый, неожиданно заглянувший к владельцу дома в гости. Немного погодя хозяин предложил ребятам выйти во двор покурить. Гость предложение не принял, поэтому и остался в доме один, пока дядя и его племянник выходили на крыльцо. Вернувшись, они застали мужчину одетым - тот сказал, что ему срочно нужно домой, и быстро вышел. А спустя некоторое время юноша заметил исчезновение телефона.

Полицейские сразу отправились к подозреваемому. Тот сначала утверждал, что не понимает, о чем идет речь, но впоследствии во всем сознался. И рассказал, что похищенный телефон презентовал своему знакомому, а тот, в свою очередь, рассказал, что потерял «подарок».

В дальнейшем выяснилось, что подозреваемый причастен к совершению еще одной кражи. На этот раз молодой человек обокрал своего 35-летнего односельчанина. Из гаража мужчины злоумышленник похитил электродвигатель. «Добычей» распорядился быстро - продал прохожим за 350 гривен. Вырученные средства сразу потратил на развлечения.

По всем выявленным фактам полицейские открыли уголовное производство по соответствующим частям ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража». В рамках досудебного следствия парня проверяют на причастность к совершению других аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.