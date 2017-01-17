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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:21259

За незаконное хранение охотничьего ножа шосткинцу грозит уголовное наказание

Во время отработки одного из населенных пунктов Шосткинского района местные полицейские изъяли у 47-летнего водителя мопеда охотничий нож. Мужчина пояснил, что холодное оружие недавно нашел и забрал себе для личных нужд. Впрочем, такое объяснение не освобождает его от уголовной ответственности.

В рамках отработки одного из населенных пунктов Шосткинского района работники полиции остановили на автомобильной трассе мопед под управлением 47-летнего мужчины. Во время проверки правоохранители изъяли у него из кармана охотничий нож.

В дальнейшем экспертиза подтвердила, что предоставленный на исследование предмет является холодным оружием.

Сам мужчина объясняет, что ножик нашел, когда ездил в соседнюю область рыбачить. Находку забрал себе с той мыслью, что «в хозяйстве все пригодится».

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами», уже направлено в суд. Санкция статьи предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо арест на срок от трех до шести месяцев, или ограничение свободы на срок от двух до пяти лет, или лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция в очередной раз напоминает жителям области о необходимости безотлагательно выдать незаконно хранимое оружие, боеприпасы и взрывчатые средства, не дожидаясь наступления отягчающих последствий. Только добровольная сдача таких вещей, в соответствии с ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождает от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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