«Сумы» провели контрольный матч против «Нефтяника» 29 января на стадионе ФЦ «Барса» состоялся поединок между ПФК «Сумы» и ахтырским «Нефтяником».

Это был первый контрольный поединок в рамках учебно-тренировочных сборов для обеих команд. Температура -12°С и скользкое футбольное поле внесли свои коррективы в игру.

Несмотря на тяжелые условия, поединок оказался интересным и богатым на голевые моменты. Однако открыть счет сумчан удалось лишь на 65 минуте - отличился капитан команды Дмитрий Богачев.

Ахтырчане смогли отыграться лишь на последних секундах матча, забив мяч после подачи углового.