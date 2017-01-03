«Сумы» провели контрольный матч против «Нефтяника»

Это был первый контрольный поединок в рамках учебно-тренировочных сборов для обеих команд. Температура -12°С и скользкое футбольное поле внесли свои коррективы в игру.
Несмотря на тяжелые условия, поединок оказался интересным и богатым на голевые моменты. Однако открыть счет сумчан удалось лишь на 65 минуте - отличился капитан команды Дмитрий Богачев.
Ахтырчане смогли отыграться лишь на последних секундах матча, забив мяч после подачи углового.
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