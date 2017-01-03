Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:39269

«Сумы» провели контрольный матч против «Нефтяника»

29 января на стадионе ФЦ «Барса» состоялся поединок между ПФК «Сумы» и ахтырским «Нефтяником».

Это был первый контрольный поединок в рамках учебно-тренировочных сборов для обеих команд. Температура -12°С и скользкое футбольное поле внесли свои коррективы в игру.

Несмотря на тяжелые условия, поединок оказался интересным и богатым на голевые моменты. Однако открыть счет сумчан удалось лишь на 65 минуте - отличился капитан команды Дмитрий Богачев.

Ахтырчане смогли отыграться лишь на последних секундах матча, забив мяч после подачи углового.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» ПФК «Сумы» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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