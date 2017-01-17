Работы в доме по пр. Лушпы после взрыва газа начнутся на этой неделе Работы по восстановлению квартир, пострадавших в результате взрыва газа, который произошел 9 января на пр. Лушпы, 52, должны начаться на этой неделе.

Об этом сообщил сегодня, 30 января, директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко на аппаратном совещании в мэрии.

- По Лушпы на последней сессии, в среду, было принято решение Сумского горсовета о предоставлении разрешения на финансирование этих видов работ, - напомнил чиновник. – В четверг было проведено заседание комиссии по ЖКХ, был утвержден титульный список с этим объектом. Теперь мы будем просить собраться планово-бюджетную комиссию, и на этой неделе мы уже заключим договор с подрядной организацией на выполнение работ.

- Давайте, как можно быстрее, - отреагировал мэр сумм Александр Лысенко. – Сегодня собрать комиссию и подписать титул.