Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:44346

Работы в доме по пр. Лушпы после взрыва газа начнутся на этой неделе

Работы по восстановлению квартир, пострадавших в результате взрыва газа, который произошел 9 января на пр. Лушпы, 52, должны начаться на этой неделе.

Об этом сообщил сегодня, 30 января, директор гордепартамента инфраструктуры Григорий Яременко на аппаратном совещании в мэрии.

- По Лушпы на последней сессии, в среду, было принято решение Сумского горсовета о предоставлении разрешения на финансирование этих видов работ, - напомнил чиновник. – В четверг было проведено заседание комиссии по ЖКХ, был утвержден титульный список с этим объектом. Теперь мы будем просить собраться планово-бюджетную комиссию, и на этой неделе мы уже заключим договор с подрядной организацией на выполнение работ.

- Давайте, как можно быстрее, - отреагировал мэр сумм Александр Лысенко. – Сегодня собрать комиссию и подписать титул.

Общество Взрыв на Л
view counter
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.