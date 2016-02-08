Сумы недобрали в бюджет почти 35 миллионов В общий фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 57,8 млн грн, что составляет 4,4% к плану на год.

Об этом сообщила директор горфиндепартамента Светлана Липовая на аппаратном совещании в мэрии.

- Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 34,6 млн грн (по расписанию - 2 млн грн),- поделилась она. - В специальный фонд городского бюджета (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 176,8 тыс. грн, что составляет 0,3% к плану на год и на 136,3 тыс. грн. меньше поступлений за соответствующий период 2016 года.

Поступления бюджета развития составляют 13,5 тыс. грн, что соответствует 5,6% от плановых расчетов на текущую дату пропорционально 1/12.

Официальных трансфертов в общий фонд городского бюджета поступило 154,6 млн грн, что составляет 96,8% к плану на январь по расписанию, в специальный фонд официальных трансфертов не поступало.