Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:51260

Шосткинец Иван Редкач нокаутировал американца

В ночь с 28 на 29 января в Лас-Вегасе прошел бой между шосткинцем Иваном Редкачем и американцем Демондом Броком.

Наш земляк одержал убедительную победу техническим нокаутом.  Это его 20-ая победа на профи-ринге.

Иван одержал досрочную победу в восьмом раунде. В третьем раунде Брок заработал рассечение, а в четвертом — предупреждение от рефери Джея Нейди за опасные движение головой. К концу восьмого, заключительного раунда в этом бою, Редкач удалось отправить Брока на настил ринга и добиться досрочной победы на 2:30.

Спорт Бокс Иван Редкач
view counter

По тематике

28.12.2016 17:42

Шосткинский боксер стал чемпионом Украины

Шосткинский боксер Максим Галиничев выиграл чемпионат Украины....

Иван Редкач будет боксировать 28 января
22.12.2016 14:56

Иван Редкач будет боксировать 28 января

Шосткинский боксер-профессионал, который уже 8-ой год живет в США, выйдет на ринг в следующем месяце....

05.11.2016 09:43

Сумской боксер Тарас Шелестюк добыл тяжелую победу над американцем

Сумской профессионал выигрывает уже 15-ый поединок за 4 года....

27.10.2016 09:32

Сумские боксеры отличились на чемпионате Украины

В г. Надвирна (Ивано-Франковская область) с 17 до 23 октября проходил чемпионат Украины по боксу среди юношей 2003-2004 г.р....

10.10.2016 09:21

Определился соперник Тараса Шелестюка на бой 4 ноября

Как стало известно от команды Тараса Шелестюка, следующим соперником сумского боксера-профессионала в поединке 4 ноября станет Джейми Эррера (15-3-1, 8КО)....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.