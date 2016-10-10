Шосткинец Иван Редкач нокаутировал американца

Наш земляк одержал убедительную победу техническим нокаутом. Это его 20-ая победа на профи-ринге.
Иван одержал досрочную победу в восьмом раунде. В третьем раунде Брок заработал рассечение, а в четвертом — предупреждение от рефери Джея Нейди за опасные движение головой. К концу восьмого, заключительного раунда в этом бою, Редкач удалось отправить Брока на настил ринга и добиться досрочной победы на 2:30.
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