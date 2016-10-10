Шосткинец Иван Редкач нокаутировал американца В ночь с 28 на 29 января в Лас-Вегасе прошел бой между шосткинцем Иваном Редкачем и американцем Демондом Броком.

Наш земляк одержал убедительную победу техническим нокаутом. Это его 20-ая победа на профи-ринге.

Иван одержал досрочную победу в восьмом раунде. В третьем раунде Брок заработал рассечение, а в четвертом — предупреждение от рефери Джея Нейди за опасные движение головой. К концу восьмого, заключительного раунда в этом бою, Редкач удалось отправить Брока на настил ринга и добиться досрочной победы на 2:30.