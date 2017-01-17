В Сумах долги по зарплате уменьшились на 12 миллионов За неделю задолженность по заработной плате уменьшилась на 11 972,7 тыс. грн.

Об этом сообщили департаменте социальной защиты населения. Уменьшение произошло за счет погашения в ООО «Технолог» 244,4 тыс. грн. и частичных выплат в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» 11 326,0 тыс. грн, ООО «Маш-Сервис» - 287,8 тыс. грн, ООО «Профессиональный футбольный клуб «Сумы» - 114,5 тыс. грн.

По состоянию на 30 января долги остаются на 25 предприятиях в сумме 79 098,6 тыс. грн, в т.ч.:

- на 4 экономически активных предприятиях – 48 245,3 тыс. грн;

- на 9 предприятиях-банкротах – 29 627,6 тыс. грн;

- на 11 экономически неактивных предприятиях - 1225,7 тыс. грн.

61,0% принадлежит экономически активным предприятиям, в т.ч.: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 58,9% (46 622,1 тыс. грн); 37,5% - предприятиям-банкротам, из них: ПАО «Selmi» - 31,6% (25 029,7 тыс. грн).

На сегодняшний день не выплачено текущую заработную плату за декабрь 2016 года на 6 предприятиях в сумме 24 671,2 тыс. грн, в т.ч.: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 23,7 млн грн, ООО «Маш-Сервис» - 572,5 тыс. грн, ООО «Профессиональный футбольный клуб «Сумы» - 285,6 тыс. грн., ООО «Технолог» - 66,7 тыс. грн, ООО «НПП «Техно» - 28,9 тыс. грн, ПАО «Производственно-энергетическая компания «Сумыгазмаш»- 17,5 тыс. грн.