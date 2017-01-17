В Сумах долги по зарплате уменьшились на 12 миллионов

Об этом сообщили департаменте социальной защиты населения. Уменьшение произошло за счет погашения в ООО «Технолог» 244,4 тыс. грн. и частичных выплат в ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» 11 326,0 тыс. грн, ООО «Маш-Сервис» - 287,8 тыс. грн, ООО «Профессиональный футбольный клуб «Сумы» - 114,5 тыс. грн.
По состоянию на 30 января долги остаются на 25 предприятиях в сумме 79 098,6 тыс. грн, в т.ч.:
- на 4 экономически активных предприятиях – 48 245,3 тыс. грн;
- на 9 предприятиях-банкротах – 29 627,6 тыс. грн;
- на 11 экономически неактивных предприятиях - 1225,7 тыс. грн.
61,0% принадлежит экономически активным предприятиям, в т.ч.: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 58,9% (46 622,1 тыс. грн); 37,5% - предприятиям-банкротам, из них: ПАО «Selmi» - 31,6% (25 029,7 тыс. грн).
На сегодняшний день не выплачено текущую заработную плату за декабрь 2016 года на 6 предприятиях в сумме 24 671,2 тыс. грн, в т.ч.: ПАО «Сумское машиностроительное научно-производственное объединение» - 23,7 млн грн, ООО «Маш-Сервис» - 572,5 тыс. грн, ООО «Профессиональный футбольный клуб «Сумы» - 285,6 тыс. грн., ООО «Технолог» - 66,7 тыс. грн, ООО «НПП «Техно» - 28,9 тыс. грн, ПАО «Производственно-энергетическая компания «Сумыгазмаш»- 17,5 тыс. грн.