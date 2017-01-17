В Сумах патрульные оперативно задержали грабителей

27-летний заявитель сообщил, что на него напали 3 неизвестных, которые избили его и забрали мобильный телефон с сумкой, в которой находилось около 2000 гривен. Затем нападавшие скрылись в неизвестную направлении. Получив приметы граждан, полицейские начали их поиски.
Через некоторое время на этой же улице инспекторы заметили 2 мужчин, которые отвечали ориентированию. Общаясь с инспекторами, 29- и 55-летний мужчины нервничали.
Во время поверхностной проверки патрульные нашли у одного из них мобильный телефон, который недавно был похищен. На месте происшествия пострадавший узнал своих обидчиков.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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