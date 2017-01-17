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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:44451

В Сумах патрульные оперативно задержали грабителей

26 января, около 23 часов, патрульные получили сообщение о грабеже на улице Привокзальной.

27-летний заявитель сообщил, что на него напали 3 неизвестных, которые избили его и забрали мобильный телефон с сумкой, в которой находилось около 2000 гривен. Затем нападавшие скрылись в неизвестную направлении. Получив приметы граждан, полицейские начали их поиски.

Через некоторое время на этой же улице инспекторы заметили 2 мужчин, которые отвечали ориентированию. Общаясь с инспекторами, 29- и 55-летний мужчины нервничали.

Во время поверхностной проверки патрульные нашли у одного из них мобильный телефон, который недавно был похищен. На месте происшествия пострадавший узнал своих обидчиков.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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