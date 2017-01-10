Сумские троллейбусы отдадут в ремонт СМНПО? Мэр Сум Александр Лысенко хочет предложить ПАО «Сумское НПО» заняться ремонтом троллейбусов.

Такую идею он озвучил сегодня, 30 января, на аппаратном совещании, услышав о трехмесячном долге предприятия перед своими работниками.

- Нашему заводу никто не помогает, - начал мэр. – Они там ждут на второе полугодие. Давайте мы с ними проведем переговоры о том, чтобы им дать возможность ремонтировать наши троллейбусы. У нас сейчас 17 троллейбусов нуждаются в капитальном ремонте. Нужно посчитать математику и экономику: за сколько мы их ремонтируем, за сколько они смогут. Мы все равно все троллейбусы за один год не отремонтируем. Поговорите, им все равно любые деньги нужны для выплаты зарплаты. Я думаю, они согласятся. Пускай сделают один в пилотном режиме, мы посмотрим. База для этого у них есть. Ничего нам не мешает. Это в нашей власти: соответствующий договор заключаем, вперед и с песней.

Напомним. За последние три года силами КП «Электроавтотранс» было капитально отремонтировано три троллейбуса, хотя задача ставилась ремонтировать один троллейбус в месяц.