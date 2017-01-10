Сумские троллейбусы отдадут в ремонт СМНПО?

Такую идею он озвучил сегодня, 30 января, на аппаратном совещании, услышав о трехмесячном долге предприятия перед своими работниками.
- Нашему заводу никто не помогает, - начал мэр. – Они там ждут на второе полугодие. Давайте мы с ними проведем переговоры о том, чтобы им дать возможность ремонтировать наши троллейбусы. У нас сейчас 17 троллейбусов нуждаются в капитальном ремонте. Нужно посчитать математику и экономику: за сколько мы их ремонтируем, за сколько они смогут. Мы все равно все троллейбусы за один год не отремонтируем. Поговорите, им все равно любые деньги нужны для выплаты зарплаты. Я думаю, они согласятся. Пускай сделают один в пилотном режиме, мы посмотрим. База для этого у них есть. Ничего нам не мешает. Это в нашей власти: соответствующий договор заключаем, вперед и с песней.
Напомним. За последние три года силами КП «Электроавтотранс» было капитально отремонтировано три троллейбуса, хотя задача ставилась ремонтировать один троллейбус в месяц.
На днях мэр Сум Александр Лысенко агитировал за покупку проездных билетов на троллейбус. При действующем тарифе 1,75 грн. месячный проездной...
Мэр Сум не стал озвучивать рассчитанную КП «Электроавтотранс» экономически обоснованную стоимость проезда в троллейбусах....
Общественный фонд «СУМЫ» 14 января приглашает на День троллейбуса....
С сегодняшнего дня в Сумах заработали два новых троллейбусных маршрута....
Обещанные еще в прошлом году троллейбусы на ул. Прокофьева так и не вышли на маршруты....