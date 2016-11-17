В Сумах патрульные нашли автомобиль, угнанный в Киеве

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, вблизи машины никого не было. Проверив транспортное средство по имеющимся базами, инспекторы установили, что оно находится в розыске как автомобиль, которым незаконно завладели более 10 дней назад в столице Украины.
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