В Сумах патрульные нашли автомобиль, угнанный в Киеве 26 января, около 22 часов, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Белопольское шоссе трое неизвестных пытаются проникнуть в Chevrolet Aveo.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, вблизи машины никого не было. Проверив транспортное средство по имеющимся базами, инспекторы установили, что оно находится в розыске как автомобиль, которым незаконно завладели более 10 дней назад в столице Украины. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.