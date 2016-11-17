Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50315

В Сумах патрульные нашли автомобиль, угнанный в Киеве

26 января, около 22 часов, экипаж патрульных получил сообщение о том, что на улице Белопольское шоссе трое неизвестных пытаются проникнуть в Chevrolet Aveo.

Когда стражи порядка прибыли на место происшествия, вблизи машины никого не было. Проверив транспортное средство по имеющимся базами, инспекторы установили, что оно находится в розыске как автомобиль, которым незаконно завладели более 10 дней назад в столице Украины.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Угон
view counter

По тематике

На Сумщине друзья-собутыльники угнали, а потом «разули» авто
19.12.2016 14:49

На Сумщине друзья-собутыльники угнали, а потом «разули» авто

Полицейские Кролевца обнаружили двух молодых людей, которые после шумной гулянки, дабы развлечься, решили украсть автомобиль....

01.12.2016 17:48

В Сумах пытались угнать неисправную «Таврию»

29 ноября, около 20 часов, экипаж патрульных получил сообщение о незаконном завладении транспортным средством ЗАЗ-1102 на улице Харьковской....

21.11.2016 09:46

В Ахтырке внук угнал у бабушки мопед

В Ахтырка пока бабушки не было дома, ее внук перелез через забор, вывел мопед на улицу и поехал кататься по...

Угнанный в России внедорожник застрял на сумской границе
18.11.2016 16:00

Угнанный в России внедорожник застрял на сумской границе

На границе с Россией пограничники обнаружили Land Rover, который находится в международном розыске....

17.11.2016 17:12

Сумские патрульные оперативно нашли угнанный автомобиль

16 ноября, около 6 утра, патрульные получили сообщение о незаконном завладении автомобилем ВАЗ на улице Нижнехолодногорской....

Новости

Газовики: во взрыве на Холодногорской виноваты активисты (обновлено) 9
27.01.2017 12:24
Опять взрыв в Сумах (обновляется, +видео)
27.01.2017 08:20
Сумчане взяли еще две медали на чемпионата Европы
Сегодня 16:20
Сумские патрульные задержали вора, укравшего 100 метров кабеля
Сегодня 16:10
На Сумщине военные сдали два «ГАЗона» в металлолом
Сегодня 16:04
Сумские баскетболисты дважды проиграли в Кропивницком
Сегодня 15:49
На Сумщине вор обокрал своих знакомых
Сегодня 15:20
На Сумщине от гриппа умерла 87-летння пенсионерка
Сегодня 14:46
Ситуация с чрезвычайными событиями за неделю на Сумщине
Сегодня 14:40
В Киеве перезахоронили останки Олександра Олеся
Сегодня 14:24
Конотопские полицейские продолжают изымать из незаконного оборота запрещенные предметы и вещества
Сегодня 14:12
На Сумщине все еще ликвидируют апрельское ЧП 2015 года
Сегодня 14:00
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.