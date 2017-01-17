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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:07483

В Сумах копы вернули домой 2 детей-экстремалов

26 января, около 18 часов, патрульные получили сообщение о девочке, которая потерялась на улице Семьи Линтваревых.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 8-летнюю девочку, которая имела синяки и царапины. Она пояснила, что сначала каталась на горке, а затем продолжила кататься, зацепившись за прицеп едущего автомобиля. Затем, по ее словам, она не удержалась и упала. Результатом падения стали телесные повреждения.

Стражи порядка оказали девочке первую медицинскую помощь, после чего доставили ее по месту жительства, а именно в село Липняк. Когда патрульные передавали ее матери, то стало известно, что она гуляла вместе со своим 7-летним братом, который также еще не вернулся домой.

Через некоторое время полицейские нашли его на улице Барановской. С матерью патрульные провели профилактическую беседу.

Патрульная полиция Сум обращается к родителям с просьбой следить и контролировать где, как и с кем гуляет ваш ребенок, ведь затея с автомобилем могла привести к ужасным последствиям.

Право Патрульная полиция
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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