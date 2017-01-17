В Сумах копы вернули домой 2 детей-экстремалов 26 января, около 18 часов, патрульные получили сообщение о девочке, которая потерялась на улице Семьи Линтваревых.

Прибыв на место происшествия, инспекторы обнаружили 8-летнюю девочку, которая имела синяки и царапины. Она пояснила, что сначала каталась на горке, а затем продолжила кататься, зацепившись за прицеп едущего автомобиля. Затем, по ее словам, она не удержалась и упала. Результатом падения стали телесные повреждения.

Стражи порядка оказали девочке первую медицинскую помощь, после чего доставили ее по месту жительства, а именно в село Липняк. Когда патрульные передавали ее матери, то стало известно, что она гуляла вместе со своим 7-летним братом, который также еще не вернулся домой.

Через некоторое время полицейские нашли его на улице Барановской. С матерью патрульные провели профилактическую беседу.

Патрульная полиция Сум обращается к родителям с просьбой следить и контролировать где, как и с кем гуляет ваш ребенок, ведь затея с автомобилем могла привести к ужасным последствиям.