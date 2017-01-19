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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские патрульные задержали вора, укравшего 100 метров кабеля

26 января, около 14 часов, экипаж патрульных получил сообщение о краже кабеля на улице Героев Крут.

Инспекторы оперативно прибыли на место происшествия. Заявитель пояснил, что только что на пульт сигнализации поступило сообщение о повреждении кабеля в нескольких подъездах. Патрульные начали обследовать прилегающую территорию, подъезды и крышу дома.

Через некоторое время из одного из подъездов вышел мужчина, который держал на плече неизвестный предмет, обмотанный тканью. Когда к нему обратились полицейские, мужчина занервничал.

Как выяснилось, под тканью 42-летний гражданин переносил только что похищенные мотки кабеля, длина которых достигала около 100 метров.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 185 (кража, соединенная с проникновением) УК. Ущерб устанавливаются.

Право Кабельщики Кража
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