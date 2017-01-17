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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:14304

На Сумщине дали восемь лет за ожоги кислотой

На восемь лет лишения свободы осужден мужчина, который облил жену химическим веществом. Прокуратура уже готовит апелляцию.

Роменская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве по 54-летнему роменчанину С., который облил свою жену кислотой. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / п. 4 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины. Прокуратура настаивала на 10 годах лишения свободы для обвиняемого.

Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Александр Ковтун, суд первой инстанции не согласился с доводами прокуратуры, обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения) УК Украины и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Прокуратура уже готовит апелляционную жалобу.

Напоминаем, что 25 января 2016 года около 3 часов ночи С. пришел к дому по месту жительства своей 29-летней жены с заранее подготовленным для совершения преступления палкой и емкостью с токсическим химическим веществом. Реализуя свой преступный умысел, мужчина подошел к кровати, на которой спала жена, и умышленно нанес ей удар палкой по голове, а потом облил химическим веществом. Потерпевшая попыталась убежать, однако С. догнал ее у входной двери дома и нанес еще несколько ударов ногами в область головы. Когда женщина потеряла сознание, мужчина решил, что она умерла, и оставил дом, прихватив с собой орудия совершения преступления.

В результате вышеуказанных противоправных действий С. потерпевшей причинены телесные повреждения в виде химических ожогов I-III степени до 40% поверхности тела, открытая черепно-мозговая травма, ушибы головы. В больнице женщина провела около двух месяцев.

Супруги воспитывали двух мальчиков 9-ти и 6-ти лет. Но совместная жизнь не сложилась и женщина забрала детей и ушла от мужа. Обвиняемый вину свою признает частично и утверждает, что он не собирался повредить жене, а таким образом решил ее напугать, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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