На Сумщине дали восемь лет за ожоги кислотой На восемь лет лишения свободы осужден мужчина, который облил жену химическим веществом. Прокуратура уже готовит апелляцию.

Роменская местная прокуратура поддерживала государственное обвинение в уголовном производстве по 54-летнему роменчанину С., который облил свою жену кислотой. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 15 / п. 4 ч.2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК Украины. Прокуратура настаивала на 10 годах лишения свободы для обвиняемого.

Как сообщил заместитель руководителя Роменской местной прокуратуры Александр Ковтун, суд первой инстанции не согласился с доводами прокуратуры, обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, носящим характер особого мучения) УК Украины и назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Прокуратура уже готовит апелляционную жалобу.

Напоминаем, что 25 января 2016 года около 3 часов ночи С. пришел к дому по месту жительства своей 29-летней жены с заранее подготовленным для совершения преступления палкой и емкостью с токсическим химическим веществом. Реализуя свой преступный умысел, мужчина подошел к кровати, на которой спала жена, и умышленно нанес ей удар палкой по голове, а потом облил химическим веществом. Потерпевшая попыталась убежать, однако С. догнал ее у входной двери дома и нанес еще несколько ударов ногами в область головы. Когда женщина потеряла сознание, мужчина решил, что она умерла, и оставил дом, прихватив с собой орудия совершения преступления.

В результате вышеуказанных противоправных действий С. потерпевшей причинены телесные повреждения в виде химических ожогов I-III степени до 40% поверхности тела, открытая черепно-мозговая травма, ушибы головы. В больнице женщина провела около двух месяцев.

Супруги воспитывали двух мальчиков 9-ти и 6-ти лет. Но совместная жизнь не сложилась и женщина забрала детей и ушла от мужа. Обвиняемый вину свою признает частично и утверждает, что он не собирался повредить жене, а таким образом решил ее напугать, сообщает пресс-служба прокуратуры области.