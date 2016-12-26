Сумчане стали больше травмироваться Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 427 человек.

Это больше на 11,2% чем на предыдущей неделе – 379. Количество травмированных детей - 16 (за предыдущую неделю - 19), сообщили в горотделе здравоохранения.

Из 427 травм: бытовых - 216, уличных - 178, производственных - 3, дорожно-транспортных - 6, спортивных - 1, другие - 23. Из 216 бытовых травм: переломов - 73, травм связок – 26, ран - 37, вывихов - 11, другие - 69 (за предыдущую неделю - 217). Из 178 уличных травм: переломов - 77, травм связок - 21 ран - 16, вывихов - 5, других - 59 (за предыдущую неделю - 138).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 10 (за предыдущую неделю - 9): ул. Металлургов – 2, ул. Заливная, ул. Петропавловская, ул. Прокофьева, пр. Курский, ул. СКД, ул. Харьковская, ул. Василевская, ул. Ивана Сирко – по 1.