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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:19191

Сумчане стали больше травмироваться

Количество травмированных за последнюю неделю, которые обратились в лечебно-профилактических заведений города - 427 человек.

Это больше на 11,2% чем на предыдущей неделе – 379. Количество травмированных детей - 16 (за предыдущую неделю - 19), сообщили в горотделе здравоохранения.

Из 427 травм: бытовых - 216, уличных - 178, производственных - 3, дорожно-транспортных - 6, спортивных - 1, другие - 23. Из 216 бытовых травм: переломов - 73, травм связок – 26, ран - 37, вывихов - 11, другие - 69 (за предыдущую неделю - 217). Из 178 уличных травм: переломов - 77, травм связок - 21 ран - 16, вывихов - 5, других - 59 (за предыдущую неделю - 138).

Уличных травм, связанных с неровностями тротуаров - 10 (за предыдущую неделю - 9): ул. Металлургов – 2, ул. Заливная, ул. Петропавловская, ул. Прокофьева, пр. Курский, ул. СКД, ул. Харьковская, ул. Василевская, ул. Ивана Сирко – по 1.

Общество Травматизм
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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