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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:46287

В Сумах хотят обустроить пляжи

Мэр Сум дал поручение своим подчиненным обустроить до лета в городе пляжи.

Об этом шла речь сегодня, 30 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Артур Евгеньевич, я уже давал поручение, обратите внимание: через два месяца зима закончится, потом весна, и лето, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к начальнику горотдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения г-ну Петрову. – У нас летом должны быть пляжи, нормальные, современные, безопасные, оборудованные. Решаем: коммунальные, значит, коммунальные. В аренду кому, значит, в аренду. Должен быть песок, а не трава такая, что там нельзя босиком ходить. Без входу по 3 грн как на Голубых озерах. Давайте так, чтоб в мае у нас не было вопросов: где песок брать и т.д. Новый год уже прошел, а я не вижу никаких наработок и предложений.

Общество Пляжи
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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