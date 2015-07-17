В Сумах хотят обустроить пляжи Мэр Сум дал поручение своим подчиненным обустроить до лета в городе пляжи.

Об этом шла речь сегодня, 30 января, во время аппаратного совещания в мэрии.

- Артур Евгеньевич, я уже давал поручение, обратите внимание: через два месяца зима закончится, потом весна, и лето, - обратился мэр Сум Александр Лысенко к начальнику горотдела по чрезвычайным ситуациям и гражданской защиты населения г-ну Петрову. – У нас летом должны быть пляжи, нормальные, современные, безопасные, оборудованные. Решаем: коммунальные, значит, коммунальные. В аренду кому, значит, в аренду. Должен быть песок, а не трава такая, что там нельзя босиком ходить. Без входу по 3 грн как на Голубых озерах. Давайте так, чтоб в мае у нас не было вопросов: где песок брать и т.д. Новый год уже прошел, а я не вижу никаких наработок и предложений.