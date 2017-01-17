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Елена Адаменко
Елена Адаменко
Сегодня 12:31502

Свадьба за сутки в Сумах не работает

Несмотря на сообщение Минюста в Сумах за сутки не женят.

Информация о внедрении в Сумах проекта Минюста «Брак за сутки», опубликованная как на официальном сайте самого министерства, так и на сайте управления юстиции в Сумской области. О том, что в Сумах можно пожениться за сутки Минюст сообщил 27 января.

При этом на сайте облуправления юстиции сказано, что «с 11 января 2017 года в перечень городов - участников пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки» присоединяется и город Сумы». Организатором «Брака за сутки» объявлено коммунальное учреждение Сумского областного совета Сумской областной научно-методический центр культуры и искусств, указан его адрес: ул. Петропавловская, 49 и контактный телефон (0542) 66 19 42).

Позвонив по указанному номеру, наш журналист узнала, что это телефон областного ЗАГСа. Там сказали, что пожениться за сутки, например, завтра можно. Заявление подавать отправили в Центр культуры и искусств. Но там (телефон узнали с официального сайта Центра) сказали, что сейчас зарегистрировать брак в течение суток пока невозможно. По словам директора Центра, пока еще не открыт офис для бракосочетания. Что касается, выездной церемонии, как указано на сайте управления юстиции, то она тоже невозможна. Услуга должна заработать в феврале, но точно не на этой неделе.

На вопрос, о стоимости услуги, сослались на постановление Кабмина. Однако в Постановлении №1168 от 22.12.2010 такой слуги как «Брак за сутки» не оказалось.

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