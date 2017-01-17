Сумчанин организовал в гараже наркотеплицу 25-летний сумчанин устроил в подвале гаража одного из автокооперативов настоящую наркотеплицу.

48 кустов конопли были заботливо ухожены. Надеясь на хороший «урожай», сам «аграрий» обеспечил помещение соответствующим освещением и обустроил оборудованием для вентиляции и полива. Но планам мужчины помешали бдительные полицейские, которые вовремя обнаружили и разоблачили злоумышленника.

Кроме растений, правоохранители нашли в гараже еще 300 граммов сушеной марихуаны, уже готовой к употреблению, а также устройство для ее курения.

«Увиденное поразило даже опытных сотрудников полиции, - комментирует Радий Будзинский, начальник управления по борьбе с наркопреступностью ГУНП в Сумской области. – Гараж подозреваемого был полностью заставлен коноплей. Растения были очень хорошо ухожены, посажены в специальную землю, обработаны специальным удобрением, где был нужный температурный режим и обдув».

Сотрудникам полиции подозреваемый, который уже имел судимости за имущественные преступления, так и преступления, связанные с наркотиками, признался, что планировал собрать неплохой зимний урожай. Все обнаруженное и изъятое планировал продать наркозависимым знакомым, чтобы неплохо подзаработать.

Растения конопли, вместе с высушенной марихуаной сотрудники полиции уже направили на экспертизу, а по данному факту открыли уголовное производство по ст. 309, 310 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Правоохранители продолжают устанавливать каналы поступления к мужчине наркосырья и круг его потребителей, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.