Ситуация с чрезвычайными событиями за неделю на Сумщине За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 55 чрезвычайных происшествий.

Огнем уничтожено и повреждено 10 зданий. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 40 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 555 тыс. грн.