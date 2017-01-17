Ситуация с чрезвычайными событиями за неделю на Сумщине

Огнем уничтожено и повреждено 10 зданий. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 40 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 555 тыс. грн.
Спасатели отбуксировали грузовик, который мешал движению через железнодорожный переезд....
Сегодня, 26 января, в 1:46 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о том, что вблизи с. Верхнее Песчаное (территория...
23 января в 16:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Великая Писаревка в снежный занос...
22 января в 19:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в снежный занос на дороге попал микроавтобус...
На водоемах Сумской области во время празднования Крещения дежурили 119 спасателей и 16 единиц техники....