Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40130

Ситуация с чрезвычайными событиями за неделю на Сумщине

За прошедшую неделю на Сумщине зарегистрировано 55 чрезвычайных происшествий.

Огнем уничтожено и повреждено 10 зданий. Пожарно-спасательными подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области совершено 40 выездов для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, тушению пожаров и проведению других спасательных мероприятий. Спасено материальных ценностей на общую сумму 1 млн. 555 тыс. грн.

Общество Спасатели
view counter

По тематике

27.01.2017 11:14

На Сумщине грузовик застрял на ж/д переезде

Спасатели отбуксировали грузовик, который мешал движению через железнодорожный переезд....

26.01.2017 15:10

В Сумах спасатели вытянули «Вольво» из снега

Сегодня, 26 января, в 1:46 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о том, что вблизи с. Верхнее Песчаное (территория...

24.01.2017 14:46

На Сумщине спасатели вытащили грузовик из снежного заноса

23 января в 16:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Великая Писаревка в снежный занос...

23.01.2017 09:38

На Сумщине спасатели освободили микроавтобус из снежного заноса

22 января в 19:32 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в снежный занос на дороге попал микроавтобус...

20.01.2017 09:57

На Сумщине возле крещенских купальщиков дежурили 119 спасателей

На водоемах Сумской области во время празднования Крещения дежурили 119 спасателей и 16 единиц техники....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.