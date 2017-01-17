Сумские газовики будут ходить по домам и рассказывать о счетчиках Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил ПАО «Сумыгаз» усилить разъяснительную работу среди населения относительно целесообразности установления газовых счетчиков

По его мнению, отказ от средств учета газа связан с недостаточной информированностью общественности о преимуществах наличия счетчика.

«Есть постановление Кабмина, которое мы должны выполнять. Но работа по информированию населения о его положениях находится в вашей зоне ответственности. Если потребуется помощь от нас, обязательно обращайтесь. Мы должны сделать все, чтобы люди поняли, насколько важным является установление средств учета газа», - обратился к ПАО «Сумыгаз» Николай Клочко во время обсуждения ситуации со взрывом в газовой сети по ул. Холодногорская в городе Сумы.

Главный инженер ПАО «Сумыгаз» Дмитрий Сергиенко сообщил, что по указанному адресу предварительно проводились монтажно-подготовительные работы для установки общедомового счетного прибора. По его словам, взрыв произошел из-за умышленного повреждения, причинившего ущерб на сумму более 30 тыс. гривен.