На Сумщине местные доходы бюджетов выросли в полтора раза В области по сравнению с 2015 годом доходы местных бюджетов выросли на 1,3 миллиарда гривен, или на 53,2%, при среднем росте по Украине на 49,3%.

Об этом во время аппаратного совещания главе облгосадминистрации Николаю Клочко доложила директор Департамента финансов Елена Батраченко.

«На территории области в 2016 году было собрано налогов и сборов во все бюджеты, включая государственный, на общую сумму 19,6 миллиарда гривен. Это на 26,1% или на 4 млрд гривен больше по сравнению с 2015 годом, - сообщила она. - Если говорить о доходах общего фонда местных бюджетов, то в отчетном году их поступило 3,6 миллиарда гривен, что обеспечило выполнение утвержденных местными советами объемов на 112,5%».

«На Сумщине местные доходы выросли на 53,2%, а в среднем по Украине - на 49,3%, - акцентировал Николай Клочко. - Это ответ тем, кто говорит, что у нас в области худшее финансовое положение в Украине».

Наибольший прирост получили Липоводолинский (72,2%), Середина-Будский (64,4%), Тростянецкий (64,1%), Конотопский (63,6%), Сумской (63,1%) районы и город Конотоп (68,5%). Еще в тринадцати городах и районах доходы общего фонда возросли более чем на 50%. Прирост областного бюджета составил 52,3% (почти 198 млн гривен).

При этом, как подчеркнула Елена Батраченко, показатели выполнения доходной части местных бюджетов могли быть еще лучше, если бы не низкий прирост поступлений платы за землю.

В частности, в Глуховском районе обеспечен прирост лишь на 19,7%, Ахтырском - на 27,5%, Билопольском - на 28,3%, в то время, как в Середина-Будском данный показатель составляет 73,8%, Липоводолинском - 69, 9%, Тростянецком - 62,7%.

«Плата за землю - это сфера ответственности органов местного самоуправления, - отметил Николай Клочко. - Поэтому я обращаю внимание председателей местных советов и общин о необходимости взвешенной работы в направлении увеличения поступлений этого налога».