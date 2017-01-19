Сумщина занимает 4-ое место по темпам роста поступлений НДФЛ

Прирост составляет 53,8% при среднеукраинском - 47,3%.
«Четвертое место - это очень хороший показатель, - подчеркнул председатель облгосадминистрации Николай Клочко. - Он свидетельствует о том, что экономическая ситуация в области стабильная. Ведь налог на доходы физических лиц - это тот налог, который в значительной степени сегодня зависит от предпринимательской активности. Поэтому область работает в правильном направлении».
Как сообщила директор Департамента финансов облгосадминистрации Елена Батраченко, в областной бюджет, в частности, поступило 408 млн гривен НДФЛ, прирост по сравнению с 2015 годом составил 53,8% (142,7 миллиона гривен).
При этом 16 районов, 2 города областного значения и Березовская объединенная территориальная громада получили высокий показатель роста поступлений налога на доходы физических лиц, чем средний по региону.
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