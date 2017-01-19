Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:08218

Сумщина занимает 4-ое место по темпам роста поступлений НДФЛ

В течение 2016 года в местные бюджеты поступило 2 миллиарда гривен НДФЛ, что на 713,4 млн гривен больше по сравнению с 2015 годом.

Прирост составляет 53,8% при среднеукраинском - 47,3%.

«Четвертое место - это очень хороший показатель, - подчеркнул председатель облгосадминистрации Николай Клочко. - Он свидетельствует о том, что экономическая ситуация в области стабильная. Ведь налог на доходы физических лиц - это тот налог, который в значительной степени сегодня зависит от предпринимательской активности. Поэтому область работает в правильном направлении».

Как сообщила директор Департамента финансов облгосадминистрации Елена Батраченко, в областной бюджет, в частности, поступило 408 млн гривен НДФЛ, прирост по сравнению с 2015 годом составил 53,8% (142,7 миллиона гривен).

При этом 16 районов, 2 города областного значения и Березовская объединенная территориальная громада получили высокий показатель роста поступлений налога на доходы физических лиц, чем средний по региону.

Общество Налоги НДФЛ
view counter

По тематике

Сегодня 09:39

Информация для сумчан: за невыплату «минималки» - штраф 320000 гривен

С начала года для юридических и физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, предусмотрены новые штрафы за нарушение трудового...

27.01.2017 15:20

Сумчане уже задекларировали 10 миллионов дохода

С 1 января 2017 года стартовала кампания декларирования доходов граждан....

26.01.2017 13:14

В Сумах стало больше «упрощенцев» второй группы

По информации управления налогов и сборов с физических лиц Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, количество новых «упрощенцев» II группы...

25.01.2017 11:31

Сумские налоговики решили работать еще больше

Государственная налоговая инспекция в г. Сумы докладывает, что для качественного выполнения органами ГФС Украины возложенных задач по обслуживанию налогоплательщиков и...

23.01.2017 14:49

Сумским общественникам дали полгода отсрочки

Срок приведения неприбыльными организациями учредительных документов требованиям Налогового кодекса продлен до 1 июля 2017 года....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.