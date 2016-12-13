На Сумщине снова объявили карантин

Об этом на аппаратном совещании главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко доложил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.
По его словам, ситуация остается стабильной. Показатель заболеваемости составляет 441 на 100 тыс. населения, что фактически ниже порогового уровня на 30%. Эпидемиологический порог превышен только в двух районах - Глуховском (на 34%) и Шосткинском (на 12%).
«Ограничительные меры путем приостановления учебного процесса введен полностью в двух школах Шосткинского района, а также частично в трех общеобразовательных учреждениях Шосткинского, Лебединского и Тростянецкого районов», - доложил куратор медицинской отрасли области.
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