Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49240

На Сумщине снова объявили карантин

Несмотря на то, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ на Сумщине ниже порогового уровня на 30%, ограничительные мероприятия проводятся в трех районах.

Об этом на аппаратном совещании главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко доложил начальник областного управления здравоохранения Сергей Бутенко.

По его словам, ситуация остается стабильной. Показатель заболеваемости составляет 441 на 100 тыс. населения, что фактически ниже порогового уровня на 30%. Эпидемиологический порог превышен только в двух районах - Глуховском (на 34%) и Шосткинском (на 12%).

«Ограничительные меры путем приостановления учебного процесса введен полностью в двух школах Шосткинского района, а также частично в трех общеобразовательных учреждениях Шосткинского, Лебединского и Тростянецкого районов», - доложил куратор медицинской отрасли области.

Общество Карантин
view counter

По тематике

19.12.2016 16:41

Завтра конотопские школьники выходят с карантина

Со вторника, 20 декабря, образовательные учреждения города возобновляют учебный процесс....

19.12.2016 15:29

Карантин в Шостке сняли с 20 декабря

Сегодня, 19 декабря, состоялось очередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям....

В Сумах продлили карантин до конца недели
14.12.2016 16:22

В Сумах продлили карантин до конца недели

В понедельник, 19 декабря, во всех школах будет возобновлен учебный процесс....

14.12.2016 12:13

Шосткинские школьники во время карантина учатся дома

Для того, чтобы учебный процесс не прерывался и школьники продолжали получать знания, шосткинские учителя и ТРК «Акцент» подготовили серию телеуроков...

13.12.2016 16:49

В Шостке карантин продлили до 19 декабря включительно

Сегодня, 13 декабря, в Шосткинском горсовете состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности, в ходе которой ...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.