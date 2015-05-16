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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00307

На Сумщине все еще ликвидируют апрельское ЧП 2015 года

Депутаты Шосткинского районного совета выделили средства на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла в апреле 2015 года.

Среди шести вопросов повестки дня сессии 13 сессии Шосткинского районного совета под руководством председателя Виктора Долиняка, которые рассмотрели депутаты, были внесены изменения в районную программу защиты населения и территорий Шосткинского района от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на 2015-2018 годы.

Согласно принятому решению, выделены средства в сумме 106 тыс. грн для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 2015 года на территории Шосткинского района, сообщает сайт Сумского облсовета.

Напомним, 30 апреля в Шостке и Шосткинском районе на расстоянии около 5 км разлилось токсичное вещество, в котором содержались остатки ракетного топлива гептил.

Общество Гептил
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