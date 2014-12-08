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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:24156

В Киеве перезахоронили останки Олександра Олеся

Панихиду во Владимирском соборе посетила президентская чета.

29 января в Киеве на Лукьяновском кладбище перезахоронили останки украинского писателя, уроженца Белополья Олександра Олеся и его жены Веры Кандыбы, прах которых в начале месяца эксгумировали в Чехии. Перед этим состоялась панихида во Владимирском соборе, пишет BBC.

27 января прах поэта и его жены доставили самолетом из Чехии в Киев. Олександр Олесь (псевдоним Александра Кандыбы) умер в 1944 году в Праге и был похоронен на Ольшанском кладбище. В начале января возник скандал с принудительной эксгумацией его останков.

Олександр Олесь умер в 1944 году вскоре после того, как получил сообщение о гибели сына, поэта Олега Ольжича. До недавнего времени за могилой писателя ухаживал и платил необходимую ренту уроженец Украины Владимир Михайлишин. Но после смерти господина Михайлишина его сын, как законный наследник, решил похоронить отца на месте могилы Олеся. Поэтому останки решили переправить в Украину и перезахоронить там.

Общество Олександр Олесь
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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