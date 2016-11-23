На Сумщине от гриппа умерла 87-летння пенсионерка На прошлой неделе за медицинской помощью по поводу ОРЗ и гриппа на Сумщине обратились 4909 человек.

Это на 487 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 441,8 на 100 тыс. населения, что на 11% больше прошедшего на прошлой неделе и менее порогового уровня на 29,9%.

Количество умерших от гриппа с начала эпидемического периода в области составляет 3 человека (ребенок 13 лет - на 46 неделе 2016 года; мужчина 52 лет - на 48 неделе 2016 года и женщина 87 лет - на 4 недели 2017 года). Умершие не были привиты против гриппа. Взрослые относились к группе медицинского риска, сообщает Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.