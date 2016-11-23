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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46215

На Сумщине от гриппа умерла 87-летння пенсионерка

На прошлой неделе за медицинской помощью по поводу ОРЗ и гриппа на Сумщине обратились 4909 человек.

Это на 487 человек больше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 441,8 на 100 тыс. населения, что на 11% больше прошедшего на прошлой неделе и менее порогового уровня на 29,9%.

Количество умерших от гриппа с начала эпидемического периода в области составляет 3 человека (ребенок 13 лет - на 46 неделе 2016 года; мужчина 52 лет - на 48 неделе 2016 года и женщина 87 лет - на 4 недели 2017 года). Умершие не были привиты против гриппа. Взрослые относились к группе медицинского риска, сообщает Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Общество Смерть от гриппа
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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