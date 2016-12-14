Сумской вуз вошел в топ-3 в Украине СумГУ попал на третье место среди вузов Украины в рейтинге университетов мира по показателям Google Scholar Citations от Cybermetrics.

Бета-версия рейтинга прозрачности вузов мира лаборатории Cybermetrics, определенного в декабре 2016 года, включает в себя результаты 5000 университетов мира из более 10 000, пишет сайт «вища освіта».

Она обнародована на сайте RANKING WEB OF UNIVERSITIES. Украина в рейтинге ТОП университет по GOOGLE SCHOLAR CITATIONS представлена 101 университетом.

Первое место в Украине занимает КПИ им.Игоря Сикорского (1529 место в мире), второе - КНУ им. Т.Г.Шевченко (1653), третье - Сумской ГУ (1770).

Рейтинг ТОП университет по GOOGLE SCHOLAR CITATIONS определяется поисковой программой Google Scholar, которая специализируется на индексации научных публикаций (статей, книг, препринтов и др.). Он учитывается при определении общего мирового рейтинга университетов мира. Программа Google Scholar работает по тем же правилам, что и поисковая программа Google. Впрочем, есть разница: Google Scholar выполняет не только информационные, но и наукометрические функции. Робот Google Scholar индексирует научные публикации в Интернете. Робот Google Scholar посещает только сайты, касающиеся науки, и собирает в свой индекс информацию о местонахождении и содержание научных работ.

Лидером рейтинга прозрачности ТОП университет по GOOGLE SCHOLAR CITATIONS является Гарвардский университет (США).