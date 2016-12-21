На Сумщине прокуратура отстояла яблоневый сад Из-за принципиальной позиции прокуратуры яблоневый сад останется в собственности территориальной громады села.

При вмешательстве Сумской местной прокуратуры судом отменено решение сельского совета о предоставлении в частную собственность полгектара земель на территории фруктового сада.

Как сообщила прокурор Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Елена Муха, прокуратурой заявлены иски об отмене решений сельского совета, свидетельств о праве собственности на земельные участки, а также возврат земельных участков общей стоимостью более полумиллиона гривен. Указанные участки предоставлены для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений, хотя фактически на них расположен яблоневый сад, а в соответствии с имеющейся градостроительной документации села, на этих земельных участках отмечено зеленые насаждения.

Решениями Сумского районного суда 2 иска прокурора удовлетворены, после вступления в законную силу земли вернутся в собственность территориальной общины села Ополонское Шпилевская сельского совета Сумского района, сообщает пресс-служба прокуратуры области.