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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39281

Информация для сумчан: за невыплату «минималки» - штраф 320000 гривен

С начала года для юридических и физических лиц - предпринимателей, которые используют наемный труд, предусмотрены новые штрафы за нарушение трудового законодательства.

Отныне, за невыплату минимальной заработной платы 3200 гривен, нарушителей ожидает «немаленький» штраф, равный сумме 320000 гривен, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы.

Согласно новым законодательным нормам, предприниматели должны уплатить штраф в размере до 3 минимальных заработных плат во всех случаях неправомерного недопущения инспекторов к проверке.

В случае же препятствования проведению проверки по оформлению трудовых договоров, оформлению работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы в течение полного рабочего времени, и выплаты заработной платы без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов размер штрафа составит 100 минимальных заработных плат, то есть 320 000 гривен.

Соответствующие изменения предусмотрены ст. 265 Кодекса законов о труде, внесенные ЗУ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 06.12.2016 №1774-VIII.

Этим же законом предусмотрена обязательная уплата ЕСВ всеми физическими лицами- предпринимателями, независимо от результатов их хозяйственной деятельности.

Общество Минимальная зарплата Налоги
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