Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4976

Сумские баскетболисты дважды проиграли в Кропивницком

28-29 января БК «СумДУ» играл в гостях с «Золотым веком».

Обе игры в рамках 10-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу прошли под диктовку хозяев. В первой преимущество хозяев достигло 50 (!) очков – 124:74, во второй – всего 20 – 90:70.

Остальные матчи 10 тура:

«Кривбасс-2» — «Мариуполь» 89:73, 88:67;

«Днепр-2» — «Нико-баскет» 66:73, 69:67.

После 10 туров наша команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе всего 2 победы в 16 играх. Следующие игры сумчане проедут также на выезде в Днепре.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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