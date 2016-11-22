Сумские баскетболисты дважды проиграли в Кропивницком

Обе игры в рамках 10-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу прошли под диктовку хозяев. В первой преимущество хозяев достигло 50 (!) очков – 124:74, во второй – всего 20 – 90:70.
Остальные матчи 10 тура:
«Кривбасс-2» — «Мариуполь» 89:73, 88:67;
«Днепр-2» — «Нико-баскет» 66:73, 69:67.
После 10 туров наша команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе всего 2 победы в 16 играх. Следующие игры сумчане проедут также на выезде в Днепре.
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