Экс-игрок «Сум» перебрался в Премьер-лигу Первым новичком донецкого «Олимпика» этой зимой стал экс-игрок ПФК «Сумы» Иван Брикнер.

С 23-летним футболистом подписан контракт сроком на два года.

С лета 2013 года Брикнер защищал цвета ПФК «Сумы», в составе которого провел 75 матчей в первой лиге и забил шесть голов. В кубке Украины Иван сыграл три поединка.