Экс-игрок «Сум» перебрался в Премьер-лигу

С 23-летним футболистом подписан контракт сроком на два года.
С лета 2013 года Брикнер защищал цвета ПФК «Сумы», в составе которого провел 75 матчей в первой лиге и забил шесть голов. В кубке Украины Иван сыграл три поединка.
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