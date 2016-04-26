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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0483

На Сумщине военные сдали два «ГАЗона» в металлолом

Военной прокуратурой Сумского гарнизона Центрального региона Украины, в ходе изучения состояния соблюдения должностными лицами одной из воинских частей в Сумской области соблюдения законодательства по сохранению военного имущества, выявлен факт хищения военной техники.

В 2014 году во время мобилизации в военную часть для нужд Вооруженных Сил Украины поступили грузовые автомобили ГАЗ-52 и ГАЗ-53, которые использовались военной частью в районах выполнения задач.

В конце 2016 года указанные автомобили были возвращены в пункт постоянной дислокации - воинскую часть.

Впрочем, при изучении установлено, что указанные автомобили в декабре 2016 года были сданы военнослужащими части в пункт приема металлолома, за что последние получили средства.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 410 УК Украины (похищение военнослужащим военной техники совершенное в условиях особого периода).

Досудебное расследование проводит военная прокуратура Сумского гарнизона, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Право Военная прокуратура
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