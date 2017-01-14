Сумчане взяли еще две медали на чемпионате Европы

После «бронзы» Анастасии Меркушиной в индивидуальной гонке и «золота» Юлии Джимы в спринте, последняя в субботу в гонке преследования взяла «серебро». Студентка СумГУ проиграла на финише россиянке 19,8 с, допустив, правда, в отличие от Ирины Старых, отстрелявшейся в ноль, два промаха на огневых рубежах.
В воскресенье смешанная эстафета в составе уроженки Сум Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Александра Жирного и еще одного уроженца Сумщины Руслана Ткаленко завоевала еще одну медаль, на этот раз «бронзу», отстав от вторых норвежцев всего на 0,7 с.
А в одиночной эстафете украинская сборная в составе Ирины Варвинец и сумчанина Андрея Доценко заняла 4-ое место.
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