Сумской легкоатлет стал вторым в Чехии

Сумчанин Владимир Супрун в Чехии установил личный рекорд и финишировал вторым в беге на 60 метров. Сначала он повторил свое лучшее достижение в забеге (6,77 с), а в финале превзошел его на две сотых секунды (6,75 с), уступив только легендарному Киму Коллинзу из Сент-Китс и Невиса (6,64 с).
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