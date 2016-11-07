Сумской легкоатлет стал вторым в Чехии 28 января Яблонец-над-Нисой принимал международный легкоатлетический турнир Jablonecka hala 2017.

Сумчанин Владимир Супрун в Чехии установил личный рекорд и финишировал вторым в беге на 60 метров. Сначала он повторил свое лучшее достижение в забеге (6,77 с), а в финале превзошел его на две сотых секунды (6,75 с), уступив только легендарному Киму Коллинзу из Сент-Китс и Невиса (6,64 с).