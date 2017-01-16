Сумские футзалисты проиграли в Одессе

Игра 9-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге прошла с преимуществом хозяев, которые в итоге добились уверенной победы 6:2.
Эпицентр К Авангард (Одесса) — СумГУ (Сумы) 6:2
Голы: Александр Леонов (1, 10), Владимир Можеренков (16), Евгений Гавенко (29, 40), Евгений Свиридов (40) — Дмитрий Игумнов (29), Никита Ситнер (37), Роман Зеленский (39).
После этой игры одесситы обошли сумчан в турнирной таблице и теперь занимают 2-е место с 18 очками, у наших — третье место и на 2 очка меньше. Лидирует столичный Эпицентр К3, который победил ивано-франковский Эпицентр К10 со счетом 5:1.
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