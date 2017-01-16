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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские футзалисты проиграли в Одессе

28 января МФК СумДУ играл в Одессе против местной команды «Эпицентр К Авангард».

Игра 9-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге прошла с преимуществом хозяев, которые в итоге добились уверенной победы 6:2.

Эпицентр К Авангард (Одесса) — СумГУ (Сумы) 6:2

Голы: Александр Леонов (1, 10), Владимир Можеренков (16), Евгений Гавенко (29, 40), Евгений Свиридов (40) — Дмитрий Игумнов (29), Никита Ситнер (37), Роман Зеленский (39).

После этой игры одесситы обошли сумчан в турнирной таблице и теперь занимают 2-е место с 18 очками, у наших — третье место и на 2 очка меньше. Лидирует столичный Эпицентр К3, который победил ивано-франковский Эпицентр К10 со счетом 5:1.

Спорт МФК СумДУ Футзал
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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