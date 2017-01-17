В Сумах прошел чемпионат Украины среди ветеранов

Первый день
14:00 «Южноукраинск» (Южноукраинск) — «Союз» (Донецкая область) — 2:1
14:50 «ТВД» (Львов) — «U-40» (Южноукраинск) — 2:0
16:00 «АРПИ» (Запорожье) — «Южноукраинск» — 11:0
16:50 «Динамо» (Сумы) — «Союз» (Донецкая область) 1:4
17:40 «Чорное море» (Одесса) — «Володимирівка» (Волынская область) 6:2
Второй день
11:00 «U-40» — «Союз» — 4:1
11:50 «Чёрное море» — «ТВД» 4:0
12:40 «АРПИ» — «Глория» 5:0
13:30 «Динамо» — «Южноукраинск» 3:0
14:30 «Союз» — «Володимирівка» 2:6
15:20 «Глория» — «Чёрное море» 1:5
16:10 «Южноукраинск» — «ТВД»1:6
17:00 «АРПИ» — «U-40» 1:1
17:50 «Динамо» — «Володимирівка» 0:2
Третий день
«ТВД» — «Глория» — 1:1
«Володимирівка» — «АРПИ» — 3:2
«Глория» — «Динамо» — 5:2
«Чорное море» — «U-40» — 7:1
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