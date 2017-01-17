Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:44300

В Сумах прошел чемпионат Украины среди ветеранов

С 26 по 28 января в Сумах проходил первый тур чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории «40+».

Первый день

14:00 «Южноукраинск» (Южноукраинск) — «Союз» (Донецкая область) — 2:1

14:50 «ТВД» (Львов) — «U-40» (Южноукраинск) — 2:0

16:00 «АРПИ» (Запорожье) — «Южноукраинск» — 11:0

16:50 «Динамо» (Сумы) — «Союз» (Донецкая область) 1:4

17:40 «Чорное море» (Одесса) — «Володимирівка» (Волынская область) 6:2

Второй день

11:00 «U-40» — «Союз» — 4:1

11:50 «Чёрное море» — «ТВД» 4:0

12:40 «АРПИ» — «Глория» 5:0

13:30 «Динамо» — «Южноукраинск» 3:0

14:30 «Союз» — «Володимирівка» 2:6

15:20 «Глория» — «Чёрное море» 1:5

16:10 «Южноукраинск» — «ТВД»1:6

17:00 «АРПИ» — «U-40» 1:1

17:50 «Динамо» — «Володимирівка» 0:2

Третий день

«ТВД» — «Глория» — 1:1

«Володимирівка» — «АРПИ» — 3:2

«Глория» — «Динамо» — 5:2

«Чорное море» — «U-40» — 7:1

По итогам турнира лидирует «Черное море» - 12 очков, дальше – «Володимирівка» - 9, «ТВД» и «АРПИ» по 7…

Спорт Футзал
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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