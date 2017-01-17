В Сумах прошел чемпионат Украины среди ветеранов С 26 по 28 января в Сумах проходил первый тур чемпионата Украины среди ветеранов в возрастной категории «40+».

Первый день 14:00 «Южноукраинск» (Южноукраинск) — «Союз» (Донецкая область) — 2:1 14:50 «ТВД» (Львов) — «U-40» (Южноукраинск) — 2:0 16:00 «АРПИ» (Запорожье) — «Южноукраинск» — 11:0 16:50 «Динамо» (Сумы) — «Союз» (Донецкая область) 1:4 17:40 «Чорное море» (Одесса) — «Володимирівка» (Волынская область) 6:2 Второй день 11:00 «U-40» — «Союз» — 4:1 11:50 «Чёрное море» — «ТВД» 4:0 12:40 «АРПИ» — «Глория» 5:0 13:30 «Динамо» — «Южноукраинск» 3:0 14:30 «Союз» — «Володимирівка» 2:6 15:20 «Глория» — «Чёрное море» 1:5 16:10 «Южноукраинск» — «ТВД»1:6 17:00 «АРПИ» — «U-40» 1:1 17:50 «Динамо» — «Володимирівка» 0:2 Третий день «ТВД» — «Глория» — 1:1 «Володимирівка» — «АРПИ» — 3:2 «Глория» — «Динамо» — 5:2 «Чорное море» — «U-40» — 7:1 По итогам турнира лидирует «Черное море» - 12 очков, дальше – «Володимирівка» - 9, «ТВД» и «АРПИ» по 7…