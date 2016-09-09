В Сумах установили мемориальную доску герою АТО Сегодня, 30 января, в сумской школе № 29 открыли мемориальную доску военнослужащему Национальной гвардии Украины Анатолию Петренко.

В фойе учебного заведения, где учился Анатолий Петренко, собрались ученики и учителя школы.

Отец военного Сергей Петренко подарил школьному музею, в котором сохранены вещи украинских солдат Второй мировой и сегодняшних военных, защитников территориальной целостности нашего государства, вещи своего сына: каску, бронежилет и кепку.

«С ними мой сын воевал в зоне проведения АТО, а в музее они будут напоминать школьникам о его подвиге. Пусть вечно живет память о тех, кто не вернулся домой с востока нашей страны. Вечная им слава», - сказал Сергей Петренко.

Минутой молчания присутствующие почтили светлую память Анатолия и всех, кто положил свою жизнь за свободу и независимость Украины. После школьники возложили цветы к мемориальной доске военнослужащего.