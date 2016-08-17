Суд признал мэра Сум лжецом Сегодня, 30 января, закончилось рассмотрение дела о признании недостоверной информации, которая была озвучена им на аппаратном совещании в конце ноября 2016 года.

Об этом на своей странице в фейсбуке написал сумской активист Александр Соколов, которого и обвинял мэр Сум Александр Лысенко в воровстве и многом другом.

«ЛЫСЕНКО - БРЕХУН!

(официально)

Сегодня закончилось рассмотрение дела о признании недостоверной информации, которая была озвучена им на аппаратном совещании в конце ноября 2016 года.

Тогда, Лысенко обвинил меня в неправомерных действиях, воровстве непонятно чего и у кого.

К сожалению, это уже устоявшаяся норма поведения чиновников в нашем городе, такая себе реакция "системы" на правду: запрессовать, унизить, обвинить человека.

Естественно, доказательств, которые бы подтверждали его слова, в суд он не предоставил.

Более того, Лысенко пытался поставить под сомнение тот факт, что озвученная им информация касалась именно меня! Мол, "с чего вы взяли, что Лысенко к вам обращался?!"

Т.е. выходит, что когда он обращается вроде как к нам, он может видеть на самом деле не нас, а кого-то другого, возможно, из другого измерения.

Наверное, он живет в другой реальности? в таком случае, это многое объясняет, в т.ч. и плачевное состояние нашего города.

У Лысенко даже не хватило смелости признать свои слова и ответить перед судом!

Итог: суд согласился с моими доводами и обязал Лысенко на ближайшем аппаратном совещании озвучить текст опровержения.

Это пример того, что не нужно бояться! Всегда отстаивайте свои права и ставьте на место зажравшихся чиновников!!!», - написал Соколов.