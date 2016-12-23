В Сумах патрульные обнаружили незаконные игровые автоматы 27 января, около 18 часов, патрульные получили сообщение о незаконных игровых автоматах на улице Интернационалистов.

На месте вызова заявитель указал на помещение и сообщил, что, по его мнению, там могут находиться игровые автоматы. Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили 10 единиц компьютерной техники и около 10 посетителей.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая будет устанавливать законность такого вида игр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Продолжается следствие.

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