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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах патрульные обнаружили незаконные игровые автоматы

27 января, около 18 часов, патрульные получили сообщение о незаконных игровых автоматах на улице Интернационалистов.

На месте вызова заявитель указал на помещение и сообщил, что, по его мнению, там могут находиться игровые автоматы. Зайдя в помещение, стражи порядка обнаружили 10 единиц компьютерной техники и около 10 посетителей.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая будет устанавливать законность такого вида игр.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам состава уголовного преступления предусмотренного статьей 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК. Продолжается следствие.

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Право Игорный бизнес
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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