Сумской каратист стал пятым в Париже 27-29 января в Париже проходил первый этап Премьер-Лиги Karate1 2017 - Open-de-Paris

1243 участника из 78 стран боролись за награды элитного турнира. Среди них и двое сумчан – Игорь Угнич и Валерий Тумаков.

Опытный Игорь Угнич (60 кг), который в прошлом году победил на парижском турнире, на этот раз довольствовался пятым местом из 99 участников. Выиграв первые четыре боя, наш земляк затем проиграл будущему победителю Садридину Сайматову из Узбекистана, а затем несправедливо проиграл в бою за бронзу турку Айкуту Кайа.

Валерий Тумаков, к сожалению, проиграл в первом же бою, сообщает sportclub.sumy.ua.