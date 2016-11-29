Сумской каратист стал пятым в Париже

1243 участника из 78 стран боролись за награды элитного турнира. Среди них и двое сумчан – Игорь Угнич и Валерий Тумаков.
Опытный Игорь Угнич (60 кг), который в прошлом году победил на парижском турнире, на этот раз довольствовался пятым местом из 99 участников. Выиграв первые четыре боя, наш земляк затем проиграл будущему победителю Садридину Сайматову из Узбекистана, а затем несправедливо проиграл в бою за бронзу турку Айкуту Кайа.
Валерий Тумаков, к сожалению, проиграл в первом же бою, сообщает sportclub.sumy.ua.
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