Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:16307

Сумской каратист стал пятым в Париже

27-29 января в Париже проходил первый этап Премьер-Лиги Karate1 2017 - Open-de-Paris

1243 участника из 78 стран боролись за награды элитного турнира. Среди них и двое сумчан – Игорь Угнич и Валерий Тумаков.

Опытный Игорь Угнич (60 кг), который в прошлом году победил на парижском турнире, на этот раз довольствовался пятым местом из 99 участников. Выиграв первые четыре боя, наш земляк затем проиграл будущему победителю Садридину Сайматову из Узбекистана, а затем несправедливо проиграл в бою за бронзу турку Айкуту Кайа.

Валерий Тумаков, к сожалению, проиграл в первом же бою, сообщает sportclub.sumy.ua.

Спорт Игорь Угнич Каратэ
view counter

По тематике

В Ямполе состоялся новогодний турнир по каратэ
10.01.2017 14:34

В Ямполе состоялся новогодний турнир по каратэ

Ямпольский спортивный клуб «Самурай» уже традиционно устроил новогодний клубный турнир OPEN SAMURAI CUP....

Роменские бойцы отличились в столице
05.12.2016 11:34

Роменские бойцы отличились в столице

3 декабря в Киеве проходил Открытый чемпионат столицы и Киевской области по киокушинкай каратэ....

Сумские каратисты отличились во Львове
05.12.2016 09:30

Сумские каратисты отличились во Львове

3 декабря во Львове прошел традиционный всеукраинский турнир по каратэ «Lviv Open 2016»....

Ахтырский «Легион» удачно выступил в Харькове
30.11.2016 08:30

Ахтырский «Легион» удачно выступил в Харькове

26 ноября в Харькове состоялся Кубок Украины по каратэ JKS....

Ахтырские бойцы отличились на Кубке Слободской Украины
29.11.2016 16:09

Ахтырские бойцы отличились на Кубке Слободской Украины

26 ноября в Харькове состоялся Кубок Слободской Украины по айкибудо, каратэ и кобудо....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.