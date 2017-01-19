В Сумах патрульный полиции обвиняется в тяжких телесных 30 января капралу первой роты управления патрульной полиции г. Сумы прокуратура вручила обвинительный акт в превышении служебных полномочий и нанес тяжких телесных повреждений сумчанину.

Сегодня обвинительный акт направлен в суд. По данным пресс-службы прокуратуры Сумской области, инцидент произошел 22 декабря 2016 года. Трое патрульных задержали 35-летнего сумчанина на Покровской площади возле МакДональдса и повезли на освидетельствование в наркодиспансер на Куликовской, 43. Во время задержания сумчанин якобы оказывал сопротивление, и один из патрульных коленом правой ноги ударил его в туловище, из-за чего у мужчины произошел разрыв печени.

Патрульному предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 12 ст. 121 и ч. 2 ст. 365, которые предусматривают наказание до 8 лет лишения свободы.