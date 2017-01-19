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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:42752

Сумчанка выпала из салона маршрутки

В Сумах на Прокофьева девушка чуть не попала под колеса маршрутки.

Несчастный случай произошел сегодня, 31 января, около 9:00. При повороте маршрутки № 17а с ул. Зеленко на ул. Прокофьева, двери маршрутки внезапно распахнулись, и 26-летняя сумчанка оказалась на проезжей части. В результате падения женщина повредила колено. Для проведения более тщательного осмотра пострадавшей медики на карете «Скорой помощи» доставили ее в больницу, пишет 0542.ua.

По словам самой девушки, незадолго до несчастного случая она видела, как 3 подростка баловались возле дверей и, возможно, что-то нажали, и дверь открылась.

Что стало причиной несчастного случая – выясняют работники правоохранительных органов. 

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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