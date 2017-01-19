Сумчанка выпала из салона маршрутки В Сумах на Прокофьева девушка чуть не попала под колеса маршрутки.

Несчастный случай произошел сегодня, 31 января, около 9:00. При повороте маршрутки № 17а с ул. Зеленко на ул. Прокофьева, двери маршрутки внезапно распахнулись, и 26-летняя сумчанка оказалась на проезжей части. В результате падения женщина повредила колено. Для проведения более тщательного осмотра пострадавшей медики на карете «Скорой помощи» доставили ее в больницу, пишет 0542.ua.

По словам самой девушки, незадолго до несчастного случая она видела, как 3 подростка баловались возле дверей и, возможно, что-то нажали, и дверь открылась.

Что стало причиной несчастного случая – выясняют работники правоохранительных органов.