На Сумщине спасатели ликвидировали возгорание в частном доме

Звонили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду местного предприятия.
На момент прибытия пожарных полностью была охвачена огнем пристройка, а также пламя распространилось на часть кровли дома. В 1:13 пожар был локализован, в 02:10 - ликвидирован.
Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль добровольной пожарной команды.
В результате возгорания уничтожена кровля на площади 10 кв. м, перекрытие на площади 8 кв. м, окно. Пламенем повреждены две двери, душевую кабину, бойлер.
Вероятной причиной пожара стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов.
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