Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00354

В Сумах хотят отремонтировать Театральную площадь

30 января в Сумах подписан протокол о намерениях по комплексной реконструкции Театральной площади.

Об этом написано на странице мэра Сум Александра Лысенко в фейсбуке.

«Только что подписал протокол о намерениях по комплексной реконструкции Театральной площади вместе с Сумским областным советом и Сумской областной государственной администрацией.

В этом году за счет областного бюджета будет завершена реконструкция академического театра имени М.С. Щепкина, а городская власть возьмется за Театральную площадь.

Уверен, что такое объединение усилий даст хороший результат!» - говорится в сообщении.

Общество Театральная площадь
view counter

По тематике

В Сумах начали реконструкцию Театральной площади
08.07.2015 15:39

В Сумах начали реконструкцию Театральной площади

Сегодня, 8 июля, на Театральной площади начались работы по демонтажу бетонных плит....

30.06.2015 16:10

В Сумах начнут реконструкцию Театральной площади

На этой неделе на Театральной площади планируют начать работы по демонтажу бетонных плит....

26.02.2014 16:28

Денег нет: Театральную площадь в Сумах ремонтировать не будут

На реконструкцию Театральной площади в этом году нет финансирования.... 3

24.09.2013 17:20

В Сумах на Театральной площади поменяли трубы

На этой неделе тепловики обещают доделать....

Тепловики раскопают в Сумах Театральную площадь
09.09.2013 16:34

Тепловики раскопают в Сумах Театральную площадь

Об этом 9 сентября на аппаратном совещании в мэрии сообщила заместитель гендиректора ООО «Сумытеплоэнерго» Надежда Покутняя.... 1

Новости

На Шосткинщине сгорел жилой дом
Сегодня 18:53
В Сумах коррупционеров можно сдать в облгосадминистрацию
Сегодня 17:45
Сумчан просят помочь тяжелобольным горожанам средствами гигиены
Сегодня 17:00
Сумские копы задержали псевдоучасника боевых действий
Сегодня 16:15
На Сумщине полиция продолжает прием добровольно сданного оружия
Сегодня 15:30
В Сумах в бассейне утонула тренер по плаванию
Сегодня 14:52
В Сумах прошел чемпионат Украины среди ветеранов
Сегодня 14:44
Сумским абитуриентам: регистрация на тестирование пройдет с 6 февраля по 17 марта
Сегодня 14:33
Пограничники Сумского отряда задержали вора, который находится в розыске
Сегодня 14:14
В Сумах хотят отремонтировать Театральную площадь
Сегодня 14:00
Сумские больницы продолжают ремонты
Сегодня 13:16
На Чемпионате Украины шосткинские конькобежцы завоевали больше всех медалей
Сегодня 12:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.