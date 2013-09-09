В Сумах хотят отремонтировать Театральную площадь

Об этом написано на странице мэра Сум Александра Лысенко в фейсбуке.
«Только что подписал протокол о намерениях по комплексной реконструкции Театральной площади вместе с Сумским областным советом и Сумской областной государственной администрацией.
В этом году за счет областного бюджета будет завершена реконструкция академического театра имени М.С. Щепкина, а городская власть возьмется за Театральную площадь.
Уверен, что такое объединение усилий даст хороший результат!» - говорится в сообщении.
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