В Сумах хотят отремонтировать Театральную площадь 30 января в Сумах подписан протокол о намерениях по комплексной реконструкции Театральной площади.

Об этом написано на странице мэра Сум Александра Лысенко в фейсбуке.

«Только что подписал протокол о намерениях по комплексной реконструкции Театральной площади вместе с Сумским областным советом и Сумской областной государственной администрацией.

В этом году за счет областного бюджета будет завершена реконструкция академического театра имени М.С. Щепкина, а городская власть возьмется за Театральную площадь.

Уверен, что такое объединение усилий даст хороший результат!» - говорится в сообщении.