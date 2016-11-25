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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25184

Сумские лучники стали вторыми в Украине

30 января в Сумах завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука.

В понедельник разыгрывались медали в командном первенстве.

Среди мужчин наша команда в составе Никиты Шишкина, Алексея Гунбина и Александра Скачка завоевала серебряные медали. Вторая мужская сборная (Вадим Босенко, Валентин Куцый и Владислав Лесняк) была четвертой. Студент СумГУ Борис Гирный стал третьим в составе второй львовской команды. «Золото» досталось первой команде Львовщины.

Женская команда Сумщины (Ирина Хочина, Полина Родионова, Инна Шишкина) стала пятой, вторая наша команда (Дария Марченко, Марина Колесник, Вероника Пинк) – 9-ая. Победили харьковчанки, второй была команда с Буковины (в том числе студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Лидия Сиченикова), третьей – вторая харьковская команда.

Артем Овчинников, Александр Мазепа и Павел Метенко были четвертыми среди юниоров, а Денис Стегний, Виктор Рубан и Борис Стегний – девятые. Победили здесь львовяне, а призерами стали харьковчане и ривняне.

Команда юниорок (Вероника Литовцева, Леся Снагощенко, Евгения Чибисова) была пятой, а вторая наша сборная (Евгения Бадулина, Дария Таранова, Анна Вихрова) – девятой. В призах – львовская, харьковская и снова львовская сборные.

Спорт Стрельба из лука
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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