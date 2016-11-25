Сумские лучники стали вторыми в Украине 30 января в Сумах завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука.

В понедельник разыгрывались медали в командном первенстве.

Среди мужчин наша команда в составе Никиты Шишкина, Алексея Гунбина и Александра Скачка завоевала серебряные медали. Вторая мужская сборная (Вадим Босенко, Валентин Куцый и Владислав Лесняк) была четвертой. Студент СумГУ Борис Гирный стал третьим в составе второй львовской команды. «Золото» досталось первой команде Львовщины.

Женская команда Сумщины (Ирина Хочина, Полина Родионова, Инна Шишкина) стала пятой, вторая наша команда (Дария Марченко, Марина Колесник, Вероника Пинк) – 9-ая. Победили харьковчанки, второй была команда с Буковины (в том числе студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Лидия Сиченикова), третьей – вторая харьковская команда.

Артем Овчинников, Александр Мазепа и Павел Метенко были четвертыми среди юниоров, а Денис Стегний, Виктор Рубан и Борис Стегний – девятые. Победили здесь львовяне, а призерами стали харьковчане и ривняне.

Команда юниорок (Вероника Литовцева, Леся Снагощенко, Евгения Чибисова) была пятой, а вторая наша сборная (Евгения Бадулина, Дария Таранова, Анна Вихрова) – девятой. В призах – львовская, харьковская и снова львовская сборные.