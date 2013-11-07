На Сумщине полиция продолжает прием добровольно сданного оружия

Рассчитывает получить разрешение на регистрацию оружия и 36-летний житель Сумского района, который обратился к инспектору разрешительной системы местного отдела полиции с заявлением о найденном им охотничьем ружье марки «ИЖ-49» калибра 16мм. Мужчина рассказал инспектору, что нашел его накануне в лесополосе, когда выгуливал свою собаку. Узнав из средств массовой информации, что по закону предусмотрен порядок регистрации добровольно выданного гладкоствольного оружия, решил воспользоваться такой возможностью.

Сейчас ружье полицейские приняли у мужчины на временное хранение, пока он получит соответствующее разрешение на ношение и пользование оружием, и подготовит соответствующие условия для ее безопасного хранения.

«Граждане, добровольно сдавшие правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, освобождаются от уголовной ответственности, - говорит заместитель начальника ГУНП области Владимир Бабич. - Кроме того, владельцы охотничьего нарезного и гладкоствольного оружия, которые еще не имеют соответствующее разрешение на его использование и хранение, должны обратиться в разрешительную систему по месту жительства и зарегистрировать его в предусмотренном законом порядке ».

Жители области могут получить дополнительную информацию в местных отделах полиции или позвонив в Call-центр ГУНП на круглосуточный телефон «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Жители областного центра могут получить консультацию по этим вопросам по адресу: Сумской отдел полиции, г. Сумы, ул. Ахтырская, 14, кабинеты 1, 17. Телефоны: (разрешительная система) 66-77-47, (дежурная часть) 050-407-31-02.

Для жителей Сумского района: Сумской районный отдел полиции, г. Сумы, ул. Бандеры, 11 (бывшая Баумана). Телефоны: (дежурная часть) 66-77-75, 66-73-90, (инспектор разрешительной системы) 095-805-04-43.