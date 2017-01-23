Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15266

Сумские копы задержали псевдоучасника боевых действий

Патрульные обнаружили у мужчины удостоверение участника боевых действий, которое имело признаки подделки и находилось в розыске.

28 января, около 18 часов, экипаж патрульных обнаружил мужчину, который распивал спиртные напитки на территории железнодорожного вокзала, чем нарушал требования закона.

При составлении админматериалов гражданин предоставил удостоверение участника боевых действий для подтверждения своей личности. Знакомясь с ним, инспекторы заметили, что оно имеет явные признаки подделки - фото в документах было настоящим, а вот данные совсем другого человека, также были следы различных печатей.

Впоследствии, по номеру удостоверения полицейские установили, что оно зарегистрировано совсем на другого человека и было похищено около 10 месяцев назад.

Сам же 55-летний мужчина сообщил, что указанный документ он приобрел. Полицейские доставили гражданина в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Право
view counter

Новости

На Шосткинщине сгорел жилой дом
Сегодня 18:53
В Сумах коррупционеров можно сдать в облгосадминистрацию
Сегодня 17:45
Сумчан просят помочь тяжелобольным горожанам средствами гигиены
Сегодня 17:00
Сумские копы задержали псевдоучасника боевых действий
Сегодня 16:15
На Сумщине полиция продолжает прием добровольно сданного оружия
Сегодня 15:30
В Сумах в бассейне утонула тренер по плаванию
Сегодня 14:52
В Сумах прошел чемпионат Украины среди ветеранов
Сегодня 14:44
Сумским абитуриентам: регистрация на тестирование пройдет с 6 февраля по 17 марта
Сегодня 14:33
Пограничники Сумского отряда задержали вора, который находится в розыске
Сегодня 14:14
В Сумах хотят отремонтировать Театральную площадь
Сегодня 14:00
Сумские больницы продолжают ремонты
Сегодня 13:16
На Чемпионате Украины шосткинские конькобежцы завоевали больше всех медалей
Сегодня 12:34
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.