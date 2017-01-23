Сумские копы задержали псевдоучасника боевых действий Патрульные обнаружили у мужчины удостоверение участника боевых действий, которое имело признаки подделки и находилось в розыске.

28 января, около 18 часов, экипаж патрульных обнаружил мужчину, который распивал спиртные напитки на территории железнодорожного вокзала, чем нарушал требования закона.

При составлении админматериалов гражданин предоставил удостоверение участника боевых действий для подтверждения своей личности. Знакомясь с ним, инспекторы заметили, что оно имеет явные признаки подделки - фото в документах было настоящим, а вот данные совсем другого человека, также были следы различных печатей.

Впоследствии, по номеру удостоверения полицейские установили, что оно зарегистрировано совсем на другого человека и было похищено около 10 месяцев назад.

Сам же 55-летний мужчина сообщил, что указанный документ он приобрел. Полицейские доставили гражданина в Сумское отделение полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.