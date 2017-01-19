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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:51247

В Сумах копы поймали замерзшего вора

Патрульные оперативно задержали мужчину, который похитил из магазина куртку.

27 января, около 19 часов, к инспекторам, патрулировавшим улицу Кооперативную, обратился гражданин, который сообщил, что несколько минут назад из магазина на улице Набережная реки Стрелки неизвестный похитил куртку и, зайдя в маршрутку, исчез в неизвестном направлении.

Стражам порядка понадобилось всего несколько минут, чтобы найти и остановить указанное транспортное средство.

В салоне инспекторы действительно обнаружили мужчину, который отвечал ориентированию и был одет в похищенную куртку.

26-летний мужчина признался в содеянном, мотивируя свой поступок желанием согреться. В магазине продавцы узнали похитителя.

Полицейские доставили мужчину в Сумское отделение полиции, где передали следователям.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.

Право Кража
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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