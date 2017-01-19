В Сумах копы поймали замерзшего вора

27 января, около 19 часов, к инспекторам, патрулировавшим улицу Кооперативную, обратился гражданин, который сообщил, что несколько минут назад из магазина на улице Набережная реки Стрелки неизвестный похитил куртку и, зайдя в маршрутку, исчез в неизвестном направлении.
Стражам порядка понадобилось всего несколько минут, чтобы найти и остановить указанное транспортное средство.
В салоне инспекторы действительно обнаружили мужчину, который отвечал ориентированию и был одет в похищенную куртку.
26-летний мужчина признался в содеянном, мотивируя свой поступок желанием согреться. В магазине продавцы узнали похитителя.
Полицейские доставили мужчину в Сумское отделение полиции, где передали следователям.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.
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