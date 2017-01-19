В Сумах копы поймали замерзшего вора Патрульные оперативно задержали мужчину, который похитил из магазина куртку.

27 января, около 19 часов, к инспекторам, патрулировавшим улицу Кооперативную, обратился гражданин, который сообщил, что несколько минут назад из магазина на улице Набережная реки Стрелки неизвестный похитил куртку и, зайдя в маршрутку, исчез в неизвестном направлении.

Стражам порядка понадобилось всего несколько минут, чтобы найти и остановить указанное транспортное средство.

В салоне инспекторы действительно обнаружили мужчину, который отвечал ориентированию и был одет в похищенную куртку.

26-летний мужчина признался в содеянном, мотивируя свой поступок желанием согреться. В магазине продавцы узнали похитителя.

Полицейские доставили мужчину в Сумское отделение полиции, где передали следователям.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 185 (кража) УК.